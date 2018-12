18 projets inscrits sur les PCD

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

La Commune d’Ighram a été dotée d’une autorisation de programme d’une valeur de 45 millions de dinars, dans le cadre de l’exercice 2018 des plans communaux de développement (PCD), a annoncé un responsable de l’APC. «Nous avons inscrit un ensemble de 18 projets de développement, tous secteurs confondus. Nous avons fait en sorte de faire bénéficier de ces opérations un maximum de villages et localités», a-t-il indiqué en substance, informant que la quasi-totalité de ces projets ont étrenné leur phase de réalisation. «Presque tous les projets programmés ont été mis en chantier. Mieux, il y en a même qui ont dépassé 80% de taux d’avancement», a encore fait savoir le responsable de l’APC. L’essentiel de ce budget d’équipement, apprend-on, a été orienté vers l’investissement dans le domaine de l’hydraulique, lequel a été érigé en priorité par l’assemblée communale. «C’est un secteur stratégique qui a absorbé plus des deux tiers de l’enveloppe globale. Cette année, nous nous sommes engagés principalement sur des opérations d’équipement de nos stations de reprises de nouvelles pompes, avec pour objectif de régulariser l’alimentation en eau potable sujette à des interruptions à répétition, pour cause d’avaries affectant les équipements électromécaniques. Dans le même sillage, nous avons programmé la réfection de plusieurs tronçons vétustes du réseau de distribution à travers les localités où d’importantes pertes d’eau sont relevées», a expliqué notre interlocuteur.

N. M.