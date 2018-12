Du gazon pour le stade communal

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Que de bonnes nouvelles à Ath Maouche. En effet, après la mise en service du gaz de ville dans cette localité le 12 novembre dernier, laquelle a vu l'alimentation en cette énergie fossile de pas moins de 2 400 foyers, voilà que l'APC a inscrit un autre projet qui se rapporte au secteur de la jeunesse et des sports. Effectivement, le stade communal de la localité est concerné par un projet de revêtement en gazon synthétique. Cette opération inscrite récemment, a suscité la satisfaction des jeunes de la commune, notamment les férus du football qui piaffent d'impatience pour fouler le terrain du stade communal une fois revêtu en gazon synthétique. D'autres opérations qui ont trait à l'aménagement urbain sont sur le l'agenda de l'APC, lesquelles attendent leur concrétisation sur le terrain, une fois les marchés attribués aux entreprises sélectionnées après l'ouverture des plis. Les projets concernent entre autres: l'aménagement et le revêtement du chemin qui va du quartier de la mosquée vers le CEM base 7, sur une distance de 1200 mètres linéaires. Ce tronçon a mis les usagers dans tous leurs états en ce sens qu'il est délabré et détérioré. Aussi, il y a cette autre opération qui est en lien avec la réhabilitation du chemin communal qui mène vers le village Akour. Par ailleurs, la commune a connu, dernièrement, une campagne de vaccination contre la rage canine, qui s'est étalée du 12 au 15 novembre derniers. Cette opération d'envergure a touché toutes les localités de la commune comme M'zita, Ijedarène, Adjissa, Ighzer Oubellout, Aguemoun, Trouna, et bien d'autres. La campagne a mobilisé pas moins de 200 doses de vaccin antirabique pour les chiens de garde avec propriétaires.

Syphax Y