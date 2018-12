Une centaine d’animateurs formés

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

La direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Béjaïa a lancé, dernièrement, des inscriptions pour une formation d’animateurs de centres de colonies de vacances et de loisirs de jeunes, en prévision de la prochaine saison estivale, a indiqué un responsable au niveau de la DJS. Au total, une centaine d’animateurs sera formée sur les techniques d'animation, la psychologie de l'enfant, les différentes activités culturelles, sportives et scientifiques, ainsi que des rudiments en matière de secourisme et de nutrition. L’idée de l’organisation de ce stage de formation est née à l’issue de l’évaluation par la DJS de ses programmes d’activités lancés l’été dernier. En effet, selon ce même responsable, l’on a constaté un énorme déficit dans l’encadrement des jeunes estivants, accueillis par la wilaya de Béjaïa dans le cadre du programme national des échanges et de mobilité géographique des jeunes entre le Sud et le Nord. L’année dernière, la wilaya de Béjaïa a reçu à travers ses différents camps de vacances et centres de loisirs plus de 12 000 jeunes issus de plusieurs wilayas du pays et du Sahara Occidental. La DJS avait fait appel à des enseignants et des universitaires pour combler le déficit enregistré en matière d’encadrement et d’animation. Les stagiaires formés seront capables de mettre en œuvre un projet pédagogique au sein d’une équipe, organiser la vie quotidienne des enfants et animer des jeux sportifs, des activités manuelles et des soirées culturelles. Les services formation de la DJS ont déjà enregistré l’inscription d’une cinquantaine de personnes souhaitant suivre ce stage. Les candidats doivent être d’un niveau 3emeannée secondaire et plus, et âgé de pas moins de 21 ans. Au terme de leur formation, qui se déroulera durant les vacances du printemps prochain, les stagiaires obtiendront un certificat d’animateur.

B. S.