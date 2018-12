«Les 100 logements sociaux y seront implantés»

Par DDK | Il ya 10 minutes | 14 lecture(s)

Un programme immobilier de 100 logements sociaux de type publics locatifs est inscrit au profit de la commune d’Ighil Ali, a-t-on appris auprès des responsables de la municipalité. «L’avant-projet de ce programme est ficelé. L’implantation de ce nouveau parc de logements, inscrit à l’indicatif de l’OPGI, est projeté à hauteur du village Bouni, où une assiette de terrain a été dégagée à cet effet», a expliqué un membre de l’exécutif communal, soulignant que l’APC a formulé quelques réserves sur ce dossier. «Nous avons fait part de notre proposition relative à la dotation de ces logements sociaux de locaux à usage commercial et d’équipements publics de proximité à l’effet d’avoir une cité vivante, animée et attractive», a confié le responsable de l’APC tout en appelant de ses vœux la prise en ligne de compte de ces suggestions par les instances concernées. L’approche de l’APC, révèle-t-on, s’inscrit dans une démarche d’intégration et de repeuplement de ce village excentré. «Notre vision peut paraître utopique, mais nous avons l’intime conviction que l’amorce d’un retour des citoyens à la campagne est tout à fait envisageable, pour peu que l’on crée sur place les conditions socio-économiques indispensables à une vie décente», explique notre interlocuteur. Résidant depuis une douzaine d’années au centre urbain d’Ighil Ali, un ex-habitant du village Bouni se dit partisan à tout crin de la démarche de l’APC. «Il y a plein de villageois, comme moi, qui ont déserté leur clocher la mort dans l’âme, et qui ne demandent qu’à y retourner. La nostalgie de la vie à la campagne est toujours si prégnante chez tous ces déracinés, qui n’arrivent pas à trouver leurs marques dans la cité urbaine», dispose-t-il.

N. M.