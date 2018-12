La canalisation à la traîne

Par DDK | Il ya 10 minutes | 14 lecture(s)

Le projet de canalisation de l'oued Allaghane qui prend origine des hauteurs d'Ath Mellikèche languit depuis des années sans connaître sa livraison finale. En effet, le projet qui a démarré il y a environ une dizaine d'années de cela, traîne toujours en longueur, pour des raisons inconnues !

Actuellement, les travaux

de calibrage dudit cours d'eau, qui ne s'anime qu'à la tombée des pluies, sont à l'arrêt depuis belle lurette déjà. Des

travaux de gabionnage du lit de cette rivière et de ses berges ont été réalisés, d'ailleurs, sur une bonne distance, environ 1.5 km en amont, néanmoins, c'est en aval que le parachèvement reste toujours suspendu ! Le projet a été initié dans le souci de canaliser ce cours d'eau dont les défluviations causaient des ravages aux terres agricoles qui le longent. Lorsqu'il entre en crue, cet oued se répand sur plusieurs terrains en les inondant, ravageant de ce fait les cultures et autres arbres fruitiers comme les oliviers plantés en grand nombre dans ces terres fertiles.

«Ce projet de canalisation de l'oued Allaghane n'a que trop traîné dans le temps. Une grande partie a été réalisée en amont, alors que le reste est encore inachevé en aval. L'arrêt des travaux, depuis des années déjà, ne fait que compliquer les choses avec des inondations répétitives à chaque tombée de pluie. Personnellement, j'habite à proximité de cette rivière, et lorsqu'elle gronde avec ses flots, je me tiens le ventre, de peur que ces eaux n'inondent mon habitation. Des terres agricoles et des oliviers se trouvent à chaque fois submergés par les eaux de cet oued. J'espère que les travaux de réalisation de ce projet reprendront au plus vite», déclare un habitant riverain de l'oued Allaghane. La tombée des

pluies fait craindre le pire aux riverains de cette rivière lesquels attendent impatiemment que les services en charge de ce projet reprennent les travaux pour canaliser définitivement ce cour d'eau qui ravage tout sur son passage !

Syphax Y.