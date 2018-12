Le marché attribué

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Le projet portant sur le revêtement en gazon synthétique de deux stades de proximité situés à hauteur du chef-lieu communal de Darguina vient de franchir un cap important vers sa réalisation.

En effet, d’après une information communiquée par l’exécutif aux commandes de l’APC, le marché vient de faire l’objet d’une attribution provisoire, après des mois de consultations par le biais d’un avis d’appel d’offre national ouvert. «Au terme de la procédure d’examen et d’évaluation des soumissions, la commission des marchés publics de l’APC a rendu son verdict en désignant une entreprise, conformément à la réglementation des marchés publics et la délégation du service public», a détaillé un membre du staff communal. Et d’ajouter : «Il ne reste plus qu’à examiner les recours éventuels introduits par les soumissionnaires pour procéder à l’attribution définitive du marché ». Le coût du projet, informe-t-on, est de 40,8 millions de DA, pour un délai de réalisation de 6 mois. L’ultime étape de cette procédure sera l’approbation du contrat par les services du contrôleur financier. Ce n’est qu’une fois ce visa obtenu que l’ordre de service pour le démarrage du chantier sera notifié à l’entreprise. «Après des années d’attente et d’incertitude, nous sommes si proches de cueillir le fruit de notre patience. Nous avons toujours clamé la nécessité de moderniser ces structures de proximité, pour permettre à nos jeunes d’évoluer dans de meilleures conditions. Nous sommes contents que notre cause soit enfin entendue», dira un cadre sportif de Darguina. «Nous avons beaucoup souffert de l’état calamiteux de ces aires de jeu. Leur revêtement en gazon synthétique promet de nous réconcilier avec le sport et augure de meilleures perspectives d’avenir pour notre masse juvénile», souligne un jeune amateur de foot.

