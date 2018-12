Un programme de rotation instauré

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

La collecte des ordures ménagères dans la commune d'Amalou se pose avec acuité en l'absence d'une déchetterie contrôlée ou d'un centre d'enfouissement technique. En effet, dans le but de collecter de façon plus ou moins optimale les ordures ménagères, l'APC, avec des moyens limités, tente de satisfaire toutes les localités de la commune à travers l'élaboration d'un nouveau planing de collecte, affiché dans la localité. Le ramassage se fera cinq jours sur sept au profit de tous les villages de la commune. Ainsi, pour les journées de samedi, mardi et jeudi, la collecte des ordures ménagères concernera les villages Annar N'Cheikh, Taourirt, Tizerarine, L’hara Ouada, Ighzer Aourma, le chef-lieu communal d'Amalou et Ighil Ouzemour. Et durant les journées de dimanche et mercredi, ce sera au tour des villages Ikherbouchène, Abrid N'Ldjamaâ, Boussehel, Tizi Oukdem Ouada, Tokherbine et Timesrine de bénéficier de ce service. Les lundis et vendredis sont décrétés jours de repos pour les éboueurs. Ce nouveau programme de rotations a été différemment accueilli et commenté par les habitants des villages. Cependant, tout le monde s'accorde à dire que le programme de ramassage demeure «insuffisant», vu les quantités des déchets générées dans la municipalité, lesquelles nécessitent, selon eux, une collecte régulière, histoire d’éviter que les détritus ne s'entassent dans les rues et quartiers pendant les jours de repos des éboueurs. Mais à l'APC, l'on déplore le manque de moyens pour assurer une collecte efficace pour tous les villages.

S. Y.