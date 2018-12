Hommage, recueillement et inaugurations

Par DDK | Il ya 59 minutes | 78 lecture(s)

La commémoration du 11 Décembre 1960 dans la ville de Kherrata, bastion de la lutte pour la libération nationale, a été une occasion de remémorer les évènements tragiques que le peuple algérien a subis pour avoir scandé «non à l’Algérie française» et poursuivi son combat jusqu’au recouvrement de son indépendance. En présence des autorités locales, à leur tête Bouamza Mohamed, chef de daïra, des responsables de l’ONM, de l’ONC et d’autres citoyens, des cérémonies d’hommage et de recueillement à la mémoire des Chouhada ont eu lieu dans la matinée de mardi dernier. D’emblée, il a été procédé au lever du drapeau et à l’entonnement de l’hymne national sur la place de l’APC. La procession s’est, par la suite, rendue au cimetière des martyrs où une gerbe de fleurs a été déposée à la mémoire des martyrs, avant la récitation de la «Fatiha». S’en suivra l’inauguration de deux projets réalisés dans le cadre des PCD de l’année 2018. Il s’agit, en premier lieu, d’une fontaine publique implantée au niveau de l’évitement de la ville de Kherrata, à hauteur de la cité «Tiatiline», dont la conduite d’eau potable a été raccordée à partir de la source naturelle de Tala-Oughanime, située à près de 300 mètres plus loin. Le projet a englouti quelque 170 millions de centimes. Le deuxième projet inauguré est un terrain combiné en gazon synthétique, implanté à la cité Bel Air, au centre-ville, réalisé pour un montant de 600 millions de centimes.

Slimane Zidane