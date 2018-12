Acquisition de trois électropompes

Par DDK | Il ya 59 minutes | 82 lecture(s)

Dans le souci de renforcer et d’améliorer la distribution de l'eau potable au profit des foyers de la municipalité, estimés à près de 10 000 âmes, l’exécutif communal de Tinebdar s’est attelé à acquérir trois pompes de secours. Ainsi, la commune veut parer à d’éventuelles pannes des équipements hydrauliques, notamment en période estivale, en bénéficiant de trois groupes électropompes horizontaux pour les deux stations de reprise d’eau implantées respectivement aux lieux dits «El-Maâdi» et «Iguer-Amar». Au demeurant, deux pompes sont acquises dans le cadre du plan communal de développement (PCD), exercice 2018, et la troisième a été octroyée à la commune par la direction des ressources en eau de la wilaya de Béjaïa. «Ces nouveaux équipements hydrauliques viennent renforcer la capacité de pompage des diverses stations de la commune», dixit un élu de l’APC de Tinebdar. Le premier magistrat de la commune, Mustapha Hadjal, confirme que plus de huit millions de dinars ont été dégagés dans le cadre des PCD pour l’extension des réseaux d’AEP, ce qui va permettre à tous les patelins de bénéficier de l’eau potable. En somme, cette opération vise, en filigrane, à assurer une meilleure distribution de cette denrée à travers les foyers de la commune. Dans le même sillage, l’édile communal lance un appel aux maires des communes voisines, à savoir, El-Flay et Tibane, pour une éventuelle récupération du trop-plein de la station intercommunale de reprise d’eau qui se déverse dans la nature. Et d’ajouter : «Les frais de l’étude seront pris en charge gratuitement par l’entreprise privée Hydroplus».



Bachir Djaider