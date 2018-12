Une importante piste bientôt aménagée

Par DDK | Il ya 59 minutes | 81 lecture(s)

Dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des citoyens de la commune de Tinebdar dans la wilaya de Bgayet, une kyrielle de projets ont été déjà inscrits sur l’agenda des services de l’APC. En effet, plusieurs projets sont lancés et d’autres sont à l’étude dans différents secteurs entrant dans le cadre du plan de développement communal (PCD). Il s’agit entre autres de l’aménagement, revêtement et suivi des travaux de la piste allant du stade communal par Saada vers le CW n° 173. Pour ce faire, un avis d’appel d’offres vient d’être lancé par l’APC éponyme. L’avis en question est affiché dans le hall de l’APC, à l’attention des soumissionnaires. La liste des pièces du dossier à fournir pour les soumissions est indiquée sur les avis que les intéressés pourront consulter au niveau de la mairie. «Les entreprises intéressées et justifiant d’un certificat de qualification et de classification professionnelles activité principale travaux public, en cours de validité (catégorie trois), peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés publics de l’APC de Tinebdar, daïra de Sidi-Aïch, contre paiement de deux mille dinars non remboursables», nous confie un membre de l’exécutif communal.

B. D.