Des dizaines de foyers non raccordés

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Des dizaines de citoyens du village Ath Laârch, dans la commune de Tamridjt, laissent éclater leur courroux et tancent les pouvoirs publics.

La raison en est que leurs maisons, construites dans le cadre de l’habitat rural, ne sont toujours pas raccordées au réseau électrique. «On nous a aidé à bâtir nos maisons, puis on nous a abandonné dans le noir», vitupère un villageois. «Il y a près de 60 familles qui croupissent dans des conditions difficiles dans leurs demeures construites dans le cadre de l’habitat rural soutenu par le FONAL», ajoute-t-il, aves des relents d’amertume mâtinés de colère. Les citoyens d’Ath Laârch se disent exaspérés par une situation qu’ils jugent «intenable». Ils prétendent avoir vainement alerté toutes les autorités concernées. «Nous avons porté nos préoccupations aux élus de l’APC, à la Sonelgaz et aux services de la wilaya. Certains administrateurs nous ont opposé un mur d’indifférence, à la limite du mépris. Dans le meilleur des cas, on a cherché à nous endormir avec des promesses mielleuses mais jamais suivies d’effet», peste un père de famille. Languissant depuis des lustres dans l’incertitude et le désarroi, et devant l’impasse faite à leurs requêtes, les infortunés villageois ont fini par se résoudre à des solutions de fortune. «Nous sommes confrontés à un dilemme difficile : nous éclairer à la chandelle ou bricoler des branchements sur des dizaines, voire des centaines de mètres, avec tous les dangers encourus», témoigne un retraité d’Ath Laârch, qui plaide pour la remise des pendules à l’heure : «On n’a pas demandé l’impossible, c’est juste un raccordement en bonne et due forme de nos maisons au réseau électrique. Tout récemment, nous avons encore interpellé le wali sur ce problème. Nous espérons qu’il prendra les mesures qui s’imposent pour nous délivrer de cette situation qui perdure», déclare un quadragénaire du village. Par ailleurs, nous apprenons auprès des responsables de l’APC de Tamridjt que des centaines de foyers éparpillés aux quatre coins de la circonscription sont en instance de raccordement au réseau d’électricité. «Nous avons suggéré la mise sur pied d’un programme de rattrapage pour combler ce déficit cumulé sur plus d’une décennie. En sus de l’électricité, l’habitat rural nous a posé d’autres défis, à savoir l’installation des réseaux d’assainissement et d’AEP notamment», souligne un élu local.

N Maouche.