Revêtement du chemin de Tafziwin

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Le chemin agricole de Tafziwin, dans la commune d’Aït Smaïl, existe depuis presque une vingtaine d'années, mais les travaux d’aménagement n'avaient pas été menés à bout, ce qui faisait de lui une piste très abandonnée. Bien qu'il soit empierré par plusieurs agriculteurs et paysans de la région, il est toujours difficile de l'emprunter avec ou sans véhicule. Cependant, l'APC d'Aït Smaïl, après avoir essuyé moult critiques de paysans, a inscrit dernièrement ce chemin parmi ceux qu'elle devrait aménager cette fin d'année. D'où la concrétisation, cette semaine, de ce projet tant attendu, au grand bonheur des habitants qui étaient comblés de joie à l'issue de l'opération de revêtement en béton bitumineux. Un des agricultures ne s'est pas empêché de commenter: «Nos autorités ont trop tardé pour entretenir ce chemin énormément important pour nous. Mais tant que l'actuelle APC l'a enfin pris en charge, on ne peut qu'exprimer un ouf de soulagement», dit-il. «À travers cette opération qui s'est bien déroulée et en un temps record, nous avons fait d'une pierre deux coups. On va d'abord diminuer les souffrances de nos paysans qui ont désormais un accès plus proche et plus facile à leurs terres agricoles. Puis, même les autres citoyens en bénéficieront, car on enregistre de plus de plus de nouvelles habitations dans cette périphérie», dira l'édile communal. Et d'ajouter : «Notre objectif n'est pas vraiment atteint à 100%, puisqu'on ne compte pas s'arrêter à Tafziwin. On vise dans un futur proche de prolonger le projet et de continuer le revêtement de toute la distante qui reste jusqu'à la limite de Tamagert», informe-t-il.

M. K.