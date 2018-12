Réouverture de deux salles de soins

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Après des années de fermeture, deux structures sanitaires de proximité ont enfin rouvert leurs portes, mardi dernier, à l'occasion du 58e anniversaire des événements du 11 décembre 1960. En effet, il s'agit de la salle de soins du village Allaghane, situé à 5 km de Tazmalt et de l'unité de soins de la bourgade de Tigounatine, sise à 7 km du chef-lieu municipal de Tazmalt. La cérémonie de l'inauguration et de remise en service de ces deux structures sanitaires a été organisée, mardi dernier, en présence du chef de la daïra de Tazmalt, du P/APC, des élus et des citoyens de la localité. La réouverture de ces structures de santé n'a pas manqué à susciter la joie et surtout la satisfaction des habitants des deux localités où sont implantées lesdites unités de soins. Après des années de galère, où les citoyens de ces deux villages étaient contraints de se déplacer jusqu'à l'EPSP de Tazmalt pour de simples soins comme une injection, un pansement et autres, ces derniers devront désormais bénéficier des soins tout près de chez eux, où un personnel médical a été installé dans les structures précitées. «Vous ne pouvez pas imaginer notre satisfaction avec la remise en service de la salle de soins de notre village. Auparavant, nous étions obligés de nous déplacer jusqu'à Tazmalt ou Akbou pour les soins et les consultations médicales», affirme avec béatitude un habitant d'Allaghane. Même topo chez les habitants de la localité de Tigounatine, qui a vu la réouverture de leur unité de soins après des années de fermeture. «Nos remerciements vont vers les autorités locales et l'EPSP de Tazmalt qui ont remis en service notre unité de soins», jubile un habitant de Tigounatine. Avec l'entrée en fonction de ces deux structures sanitaires de proximité, l'EPSP de Tazmalt verra une diminution

palpable de la tension créée quotidiennement par l'affluence des patients le plus souvent pour des injections, le changement de

pansement, les vaccinations des enfants, les consultations du médecin, entre autres.

Syphax Y.