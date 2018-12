Affaissements sur la RN106

Par DDK | Il ya 32 minutes | 49 lecture(s)

La route nationale N°106, reliant la wilaya de Béjaïa à celle de Bordj Bou Arreridj, se trouve dans un état de dégradation avancé. L’axe routier traversant les communes d’Ath R’zine et Ighil Ali est parsemé d’une multitude d’affaissements et autres éboulements. «Nous avons recensé trois affaissements importants qui ont sérieusement affecté le corps de la chaussée. À chaque épisode pluvieux, la situation s’empire davantage, rendant le trafic automobile dangereux», relève un responsable de l’APC d’Ighil Ali, informant que les services de la subdivision des travaux publics d’Akbou, de même que les responsables de la direction des travaux publics, ont été tenus au courant. «Nous avons même établi des fiches techniques, lesquelles ont été transmises aux services concernés pour une éventuelle prise en charge de ces affaissements. Nous attendons un retour d’écoute que nous espérons rapide et favorable», a confié notre interlocuteur, signalant que des maisons bordant la route risquent d’être touchées si rien n’est fait pour remédier à la situation. «Il y a une sorte d’effet domino. À chaque fois qu’un affaissement se fait jour, il engendre des glissements de terrain et des éboulements, menaçant les habitations implantées en contrebas», explique le responsable de l’APC, appelant de ses vœux une prompte intervention des responsables concernés. «La RN106 représente la seule voie de communication et donc un passage obligé pour rallier les villes de la Soummam. Avec l’arrivée de l’hiver et ses intempéries, nous craignons que des affaissements d’ampleur ne viennent couper cette route à la circulation et nous contraindre ainsi à l’isolement», déclare un citoyen d’Ighil Ali sur une pointe d’inquiétude.

N. M.