Projet d’une salle de sport pour le lycée

Par DDK | Il ya 35 minutes | 23 lecture(s)

C'est une première dans toute la wilaya de Béjaïa ! L'école primaire Baha Ali, située au chef-lieu communal de Bouhamza, est alimentée, contrairement aux autres écoles, à partir de panneaux solaires qui lui fournissent l'énergie électrique. En effet, cet établissement scolaire peut se «targuer» d'être le premier à l'échelle de la wilaya de Béjaïa à être alimenté en courant électrique à partir de panneaux solaires installés sur le toit de cette structure, et ce depuis le début du mois en cours. À l'APC, on informe que l'expérience est un programme pilote qui a été lancé en attendant d'être généralisé sur tous les établissements scolaires de la commune. Cette initiative obéit, dit-on, au souci de procéder à l'utilisation des énergies renouvelables pour économiser de l'argent surtout dans les communes aux ressources financières faibles. L'utilisation des énergies renouvelables, comme les panneaux solaires, s'avère être aussi d'un apport non négligeable pour la préservation et la protection de l'environnement, assure-t-on. Par ailleurs, le lycée du chef-lieu communal de Bouhamza est concerné par un projet d'une importance capitale pour cet établissement et qui consiste en la réalisation d'une salle de sport au profit des élèves. En effet, le marché a été d'ores et déjà attribué à l'entreprise réalisatrice, informe notre source, pour une enveloppe financière de l'ordre de 54 millions de dinars. «Les travaux ne tarderaient pas à être lancés dans ledit établissement du cycle secondaire», indique notre source. La nouvelle n'a pas manqué bien évidemment de susciter la joie des lycéens qui, tous soulagés qu'ils sont, piaffent d’impatience à l'idée de pouvoir pratiquer le sport dans leur future salle de sports.

S. Y.