La fibre optique pour Bermatou

Le village Bermatou, situé à quelques encablures du chef-lieu communal de Tinebdar, sera prochainement raccordé à la fibre optique, à la faveur d’un projet inscrit dans le plan d’investissement de la municipalité pour l’exercice en cours. «Ce projet d’acheminement du câble de la fibre optique a été déjà mis en chantier. À présent, nous nous sommes engagés sur l’exécution des travaux de son achèvement», a indiqué le responsable de l’APC, informant que les consultations sont en cours : «Nous avons lancé une consultation par voie d’affichage en vue de réaliser l’opération portant sur l’achèvement de l’ouverture des tranchées, ainsi que la pose du câble de fibre optique», a-t-il déclaré. Des habitants du village Bermatou, avec lesquels nous nous sommes entretenus sur ce sujet, se disent alléchés et réconfortés par ce nouvel acquis. «Nul doute que cette nouvelle technologie fera beaucoup d’heureux, car elle rend possible des choses invraisemblables», lâche, la mine joviale, un quadragénaire de Bermatou. «Avoir le monde à portée de clic, sans avoir à bouger de son chez soi, cela ne peut que fasciner et subjuguer», renchérit un autre citoyen du village.

