Lenteurs au service biométrique

Lancé il y a des mois, le service des documents biométriques de la commune d’Aït Smaïl, à l’Est de la wilaya de Béjaïa, ne satisfait toujours pas.

En effet, le service biométrique d’Aït Smail n'offre pas les commodités dont rêvent les citoyens, qui dénoncent notamment l'absence d'une vraie politique d'information et le retard dans l’acquisition de leur carte biométrique. Ils font face à un vrai casse-tête, surtout lorsque l'absence de ladite carte les bloque dans leurs projets. «J’ai déposé une demande pour la carte d’identité biométrique en suivant toutes les étapes nécessaires. Plus de 25 jours après, je n'ai reçu aucun appel m’invitant à récupérer ma carte. J'ai dû, moi-même, me renseigner pour récupérer enfin mon document», dira une jeune femme d'Aït Smail. Si la durée séparant la demande d'une carte nationale biométrique et la livraison varie en moyenne entre 10 et 15 jours, à Aït Smail ça pourrait dépasser un mois. Un fait qui exaspère à plus d'un titre le citoyen qui ne sait plus à quel saint se vouer. «Quand on exprime son vœu à avoir une carte d'identité biométrique et que l'on procède à toutes les étapes suivant la démarche, on aimerait bien être tenus au courant à temps lorsque notre carte est prête. Parfois, c'est tout un dossier administratif qui est remis en cause lorsqu'on tarde dans la distribution», fait savoir un père de famille.

