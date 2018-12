Les parents d’élèves s’impliquent

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Les parents d’élèves du CEM Hachemaoui, sis au centre-ville de Kherrata, ont mis la main à la poche pour contribuer à l’amélioration des conditions de scolarité de leurs enfants. «Le CEM est soumis à une forte pression induite par une croissance accrue de sa population scolaire, elle-même découlant de l’exode vers le chef-lieu communal. Nous avons alors sollicité les responsables de la direction de l’éducation pour l’exploitation de quatre salles de classe désaffectées, relevant du lycée Mahmoud Soumani», fait savoir un parent d’élève. Et de préciser : «Dès qu’une suite favorable a été accordée à notre requête, nous avons mobilisé nos bras et mis à contribution nos moyens financiers pour entreprendre les travaux d’aménagement de ces salles, qui ont duré une dizaine de jours». Les quatre locaux pédagogiques ont été, ainsi, retapés à neuf après avoir été débarrassés de leurs scories, repeints et lavés à grande eau. «Dès le début du 2e trimestre de l’année scolaire en cours, ces locaux seront exploités au profit des élèves du CEM», annonce un autre parent. Outre l’exigüité et la surcharge des classes, signale-t-on, le CEM Hachemaoui donne des signes tangibles de vétusté et de dégradation. «Il y a des classes que l’on ne peut même plus exploiter, en raison de leur état de délabrement avancé. Un établissement de remplacement ou, à défaut, un projet d’extension s’imposent, car on ne peut plus continuer à travailler en double vacation dans des structures menaçant ruine», souligne un enseignant exerçant dans cet établissement scolaire.

N. M.