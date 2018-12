Du gazon synthétique pour les stades

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

La commune de Chemini, située sur une zone montagneuse à 50 km de Béjaïa, comporte une trentaine de villages et une population estimée à près de 20 000 habitants. Le relief accidenté de la localité se dresse comme un obstacle devant le développement local, car chaque once de terre plate vaut son pesant d'or. Malgré cela, les autorités communales tentent de juguler les difficultés afin d'améliorer, un tant soit peu, le cadre de vie des citoyens de la municipalité. Comptant sur les subventions de l'État, la commune exprime des besoins pressants et croissants en matière de développement rural. Des projets sont inscrits et d'autres sont en voie de lancement dans la commune pour le bien-être de la population. Concernant le secteur de la jeunesse et des sports, celui-ci enregistre un bon nombre de projets substantiels. En effet, ce ne sont pas moins de trois bourgades qui verront sous peu la réhabilitation de leurs terrains de sports. Ainsi, le village Boumellal est concerné par un projet d'aménagement et de revêtement en gazon synthétique du stade de proximité pour un montant alloué de l'ordre de 6.6 millions de dinars. Le marché a été déjà attribué à une entreprise réalisatrice. Dans le même sillage, le village Imaâliwen bénéficiera aussi du revêtement en gazon synthétique de son stade de proximité pour une enveloppe financière de 4.5 millions de dinars, du même que le village Ifalazen qui verra aussi la réalisation d’un stade pour un montant de 6.4 millions de dinars. Par ailleurs, plusieurs écoles primaires de la commune sont concernées par des opérations d'aménagement de leurs cantines, à l'image de l'école chahid Haddad Idir de la localité de Chemini, laquelle verra la réhabilitation de sa cantine pour un montant de 0.3 million de dinars. La demi-pension de l'école Kessi Abdeslam du village Boumellal est aussi concernée par des travaux de réhabilitation pour une enveloppe de l'ordre de 0.4 million de dinars, pour ne citer que ces écoles.

Syphax Y.