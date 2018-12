La labellisation de l’huile d’olive Azeradj en bonne voie

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Les préparatifs d’un avant-projet pour la labellisation de l’huile d’olive Azeradj de la région de Seddouk avancent, selon la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Béjaïa. Une deuxième rencontre consacrée à l’élaboration de cet avant-projet a été organisée, la semaine dernière, au niveau de l’Institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAFV) de Takeriets, en présence du subdivisionnaire de l'agriculture de la daïra de Seddouk, les cadres de la Chambre de l'agriculture, de ceux de l'ITAFV de Takerietz et des membres de l'association de développement de l'oléiculture de la wilaya de Béjaïa. Le but de ces rencontres, qui réunissent les acteurs concernés par la filière oléicole, est «de travailler en étroite collaboration afin de développer ce produit de terroir et d'en faire un marché à forte valeur ajoutée pour la région et pour le pays», a affirmé un cadre à la DSA. La première rencontre de préparation d’un dossier pour l’obtention du label d’huile d’olive Azeradj s’est tenue au mois de novembre dernier. L’oléiculture dans la wilaya de Béjaïa est caractérisée par une large gamme de variétés, dont Azeradj, Chemlal, Aberkane, Aidel, Bouchouk, Agraraz... Mais, les oléiculteurs et spécialistes de la filière s’accordent à dire que la variété Azeradj que l’on trouve notamment dans la région de Seddouk, sur la rive droite de La Soummam, est la meilleure. L’huile d’olive d’Azeradj, soutient-on, est réputée pour sa légèreté, son faible taux d’acidité et ses qualités nutritives. En outre, en plus d’être résistante à la sècheresse, cette variété constitue un produit oléicole mixte (huile et olive de table en vert ou noir). Toutefois, l’oléiculture dans la région de Béjaïa est plutôt orientée dans sa majorité vers la production d’huile d’olive. Rares sont les oléiculteurs qui investissent dans la production de l’olive de table. Par ailleurs, en termes de potentiel productif, la variété Azeradj qui résiste à la sécheresse, assure un rendement plus élevé que les autres variétés. D’autres rencontres similaires sont prévues dans les prochaines semaines à l’initiative de la DSA de Béjaïa pour finaliser le projet de demande de labellisation.

B. S.