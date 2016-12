Un site attractif qui se fait une réputation

Par DDK | Il ya 14 heures 12 minutes | 609 lecture(s)

La retenue collinaire d’El-Madjen a vu le jour il y a de cela dix ans. Selon les habitants de la région, c’est suite à des travaux de réalisation du tronçon autoroutier traversant Kadiria que ce point d’eau s’est formé.

Dans les mois qui ont suivi la formation de la retenue, des dizaines d’agriculteurs, notamment des exploitants de maraichers d’El Madjen et de Djebahia, s’y sont installés pour cultiver les terrains environnants. Un jour, un citoyen de la région a eu l’idée d’y introduire des poissons. Depuis, le point d’eau ne cesse d’attirer de nombreux amateurs de la pêche. La retenue est devenue au fil des ans un lieu de regroupement des amoureux de la pêche. Lorsqu’il fait beau, des dizaines de gens, des habitants des localités environnants pour la plupart, y viennent pécher et fuir la monotonie. Ils arrivent à partir de quinze heures et ne rentrent qu’à une heure tardive de la nuit. Un jeune de 24 ans, rencontré sur les lieux, confiera : «en été, nous restons ici jusqu’à l’aube mais en hiver, nous quittons l’endroit vers 22h ou 23h». Un autre jeune ajoutera : «je viens ici pour trouver le calme après une journée de travail chargée. Le vacarme des machines de production, le va -et -vient des camions avec les ronflements des moteurs me fatiguent moralement et physiquement. Je viens ici pour me reposer, surtout les weekends». L’eau de la retenue collinaire sert aussi d’irrigation pour les agriculteurs qui cultivent des légumes de différentes variétés sur les parcelles environnantes. Les flancs de la retenue collinaire sont tout le temps verdoyants. Toute la périphérie de la retenue collinaire est occupée par des vergers de légumes de saison. Des fellahs ont bâti des poulaillers pour élever des poules pondeuses et de la volaille de consommation. Aussi, l’eau est utilisée par des éleveurs de bétails. Néanmoins, un agriculteur nous fait part de certaines contraintes que beaucoup d’agriculteurs rencontrent au quotidien. «Nous travaillons avec les moyens de bord pour irriguer les vergers. Nous voulons que l’Etat nous aide pour acquérir les pompes, car nous avons des parcelles cultivées loin de la retenue collinaire. Nous rencontrons des difficultés pour que l’eau atteigne nos parcelles et irriguer nos cultures», confie notre interlocuteur.

