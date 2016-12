La 4G LTE au rythme… de la tortue

Par DDK | Il ya 13 heures 56 minutes | 547 lecture(s)

Les centaines d’abonnés de la 4G LTE que compte El-Esnam, une commune sise au Sud-est de la wilaya de Bouira, sont désenchantés par le débit de la connexion internet, censé être de meilleure qualité. En effet, le débit est quasi insignifiant et cette situation perdure depuis maintenant plusieurs mois. Les abonnées prennent leur mal en patience en attendant l’amélioration de la qualité de la connexion. Pis encore, les abonnés attendent une antenne réceptrice depuis des mois. Il convient de souligner qu’à l’heure actuelle, le seul relais qui existe dans cette circonscription pour la LTE, n’est autre que l’antenne installée dans la commune d’Ath Leqsar, 21Km du chef-lieu de wilaya. C’est donc depuis cette antenne que les villageois accèdent au réseau internet sans file. La connexion est médiocre, voire quelques fois carrément absente, au grand dam des internautes. La déception est plus grande car, faudrait-il le rappeler, la téléphonie fixe n’existe que dans le centre-ville. Ainsi, il est impossible aux nombreux villageois de se raccorder à l’ADSL pour cause d’absence du filaire au niveau de la totalité des villages de la commune. C’est dire qu’en matière des technologies de l’information, et particulièrement de la communication, d’autres localités relevant de la commune d’El-Esnam, dont Tizi, au Nord du centre-ville, et Ath Maâkasi, au Sud-ouest, sont malheureusement à la traîne. Il est aussi à signaler que le projet de la fibre optique, entamé en grande pompe, est à l’arrêt depuis des lustres. Aussi, quelques jeunes de la localité comptent saisir le ministère de tutelle pour solliciter un meilleur appui de service d’Algérie-Télécom dans cette commune qui enregistre un énorme retard en la matière. A ce sujet, les services d’Algérie-Télécom ont déclaré que le projet d’installation d’une antenne a été confié à une autre entreprise, qui reprendra les travaux dans quelques semaines. Selon notre source, le taux d’avancement des travaux est actuellement estimé à plus de 50%.

Aziz Cheboub