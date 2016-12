à quand une prise de conscience ?

Par DDK | Il ya 15 heures 15 minutes | 392 lecture(s)

Une tournée à travers le chef-lieu de la commune d’El-Esnam, à 13 Km au Sud-est de Bouira, renseigne sur l'état de l'environnement.

Il est à signaler que malgré la campagne de nettoyage récemment effectuée, qui n’a d’ailleurs concernée que le centre-ville, beaucoup reste à faire dans ce domaine. Les quartiers sont plus que jamais pollués, à l’instar des cités 18, 20, 60 logements du chef-lieu situées non loin du siège communal, où l’on a constaté un décor de pollution hors-normes. Aucun endroit n’y échappe : les trottoirs et les chaussées sont jonchés de déchets de tous genres. Même l’état de certaines poubelles est loin d’être encourageant. En effet, elles sont soit débordées par les déchets, soit très dégradées pour qu’on s’en sert. C'est un tableau désolant et répugnant qui s'offre aux yeux des citoyens. Les habitants ne veulent-ils pas se passer de tels décors aux images hideuses ? La question reste posée, étant donné qu'il s’agit de leur quartier de résidence. Au quartier 60 logements, une grande fosse demeure toujours béante et ce, depuis plus d’une année. Devant cet état de fait, les habitants s’inquiètent énormément des dangers évidents que représente cette excavation, à savoir la chute accidentelle d’enfants ou d’adultes qui pourrait s’avérer fatale, vue la profondeur de cette fosse. «Les autorités municipales ne font qu’apporter des solutions à court terme, ignorant ou faisant fi des retombées de ces conditions de vie inadmissible», déplore Mehdi, un habitant dudit quartier. A ceci, s’ajoute le problème des accotements des routes menant aux différentes localités, dont Guemgouma, Ath Maâkasi et Tizi qui semblent être des lieux de buverie à ciel ouvert pour la simple raison de l’inexistence d’un débit de boisson alcoolisée. Pour l’instant, les ordures ménagères continueront de déborder de leurs cadres initiaux et le citoyen encourt les risques de malaises et autres maladies. Par ailleurs, l’immense décharge qui se trouve à proximité d’Assif Oumarigh, non loin du bosquet d’eucalyptus, ne cesse d’atteindre les seuils les plus alarmants. A ce sujet, les services de la commune promettent de tout faire pour y remédier. Pour rappel, les équipes en charge du programme Blanche Algérie sont aussi montrées du doigt. Les habitants leur reprochent de s’occuper que du centre-ville et que leurs opérations de nettoyages sont irrégulières.

Aziz Cheboub