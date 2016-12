La commune fait sa mue

Par DDK | Il ya 15 heures 15 minutes | 407 lecture(s)

Djebahia, chef-lieu de commune relevant de la daïra de Kadiria, était appelée sous le régime colonial Laperrine, du nom d’un général français qui avait servi en Algérie. Après l’indépendance, le nom d’un grand moudjahid Si-Djebah, originaire de la banlieue d’Alger, fut attribué à la localité. Le territoire de la commune s’étale sur 73 km2 et abrite, d’après le dernier recensement de 2008, une population de dix-huit mille habitants, répartie sur sept grandes agglomérations et le reste en zones éparses. La commune est limitée au nord et à l’est par Aomar, au Sud-ouest par les communes d’El-Mokrani et Souk-El-Khmis, au sud par Ain-Bessam, au Sud-est par Ain-Turk et à l’ouest par Kadiria. Ses terres sont à vocation agricole, la superficie agricole utile avoisine les 6319 ha. Pour l’indépendance du pays, Djebahia a donné les meilleurs de ses fils, tombés aux champs d’honneur, tels que Dermouche Rabah, Si Djebah, Ghazali Mohamed dit Moh Taieb. Ces dernières années, la commune a connu un décollage en matière de logements toutes formules. A titre d’exemple, elle a bénéficié de près de 300 logements en LSP et LSL et d’autres sont en cours de réalisation ou en instance. Concernant les logements entrant dans le cadre du RHP, la plupart des localités en zones éparses sont touchées par cette opération. En effet, près de 400 familles ont bénéficié de l’aide octroyée par l’Etat. Citons à titre d’exemple l’agglomération de Ben-Haroun (Chabet-Lakhra) où l’habitat précaire commence à disparaître. Toutefois, il reste encore quelques habitations précaires à éradiquer et leurs occupants à recaser. Il est à signaler que la majorité des localités sont rattachées au réseau d’électricité et du gaz, et à l’AEP. Quant au réseau routier, sa réhabilitation compte parmi les priorités inscrites dans l'agenda des services de l’APC. " le programme a porté sur l’ouverture des pistes agricoles, de routes et d’accès aux localités les plus déshéritées à savoir Chenain, El-Khezan, Ain-Chriki ou encore Doumaz… Des travaux d’entretien et d’aménagement sont en cours et touchent les principales voies d’accès aux villages, ainsi que les routes secondaires du petit bourg de Chenaine", dira le responsable des services techniques de l’APC. Toujours à Chenaine, un projet portant sur le renforcement de l’apport en eau potable, à savoir la réalisation d’un forage au profit de cette localité, a été entrepris. Il existe aussi deux fontaines publiques qui assurent l’eau potable à la population du village. Aussi les agglomérations Ben-Haroun, Ain-Chriki et Ain-Lazra sont raccordées au réseau AEP à partir du barrage de Koudiet Acerdoune, mais la distribution de cette denrée vitale reste insuffisante. En d’autres termes, les habitants reçoivent l’eau une fois sur quatre. Concernant les infrastructures culturelles et sportives, Djebahia a bénéficié d’un centre culturel, d’une bibliothèque et d’un terrain de football où évolue l’équipe locale. Toutefois, il est à signaler ce manque de ce genre de structures, notamment au niveau des grandes agglomérations de Boulerbah, Ben-Haroun et Ain-Lazra.

A. B.