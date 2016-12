Une bonne nouvelle pour Selloum et Bahalil

Par DDK | Il ya 8 heures 10 minutes | 351 lecture(s)

La commune d'Aghbalou, située à 50 kms du chef-lieu de la wilaya de Bouira, est connue pour ses hivers rigoureux et ses chutes de neige qui bloquent, la plupart du temps, les accès aux différents villages.

Cette localité est perchée à plus de 1000 mètres d'altitude, ce qui fait qu'elle est exposée aux courants d'air froids et aux rafales du vent. L'implantation des différents réseaux de base pour une vie décente s'avère plus que vitale, car ces contrées hostiles sont difficiles d'accès à cause de leur relief accidenté. Les terrains pentus et inégaux sont prédominants, en sus des mouvements du sol enregistrés surtout durant les violentes intempéries qui provoquent des glissements de terrain. Néanmoins, au risque de le répéter encore une fois, la municipalité d'Aghbalou, peuplée d'environ 25 000 âmes, est confrontée à un froid glacial qui la balaye durant toute la saison hivernale. Et c'est pendant cette période que les besoins en électricité et en gaz se font ressentir le plus. Cette dernière ressource s'avère davantage cruciale, du moment que les habitants de la localité ont besoin de se réchauffer pour lutter contre le froid "sibérien" qui sévit ces derniers jours, et qui va encore perdurer jusqu'à la fin de l'hiver. L'alimentation en gaz de ville de cette commune a été un événement rare qui a permis à des centaines de ménages d'avoir cette énergie chez eux, alors que par le passé se procurer une simple bonbonne de gaz butane relevait d’un parcours du combattant. Néanmoins, le raccordement au réseau du gaz de ville n'a pas fait que des heureux dans la municipalité d'Aghbalou, en ce sens que beaucoup de foyers attendent impatiemment leur tour. A cet effet, nous avons appris d'une source bien informée qu'une extension du réseau de gaz de ville a été inscrite au profit de deux villages de la commune. Ainsi, le village de Selloum verra le raccordement de pas moins de 207 foyers pour un montant financier global de l'ordre de 11 437 937,00 DA, alors que le village de Bahalil verra l'alimentation de 107 foyers pour un montant budgétaire de l'ordre de 6 559 540,51 DA. Ces deux projets sont inscrits sur le budget de wilaya, apprend-on encore.

Y Samir