Un chantier en perspective

Le nombre d’infrastructures sportives de proximité dans la commune de M’Chedallah n’est pas suffisant pour accueillir une importante masse juvénile, et les rares structures existantes tombent en ruine. Le sport demeure l'une des armes les plus efficaces contre les fléaux sociaux comme l'oisiveté et la consommation de la drogue. Ainsi, une cité disposant d'une aire de jeux ou d'un terrain combiné permet l’épanouissement de ses jeunes, en ce sens, qu'ils possèdent un espace d'expression pour leur allant et talent. Est c'est dans ce créneau que devraient investir les pouvoirs publics avec, bien évidemment, la sensibilisation de la masse juvénile. Si l'on prend le chef-lieu communal de M'Chedallah, celui-ci dispose d'un certain nombre de terrains des sports de proximité, mais qui ne répondent malheureusement pas aux normes requises, surtout celles ayant trait à la sécurité des joueurs. Le délabrement des terrains en matico est visible sur tous les espaces. Hormis le petit mini-stade, situé à la cité de la Caps dans la nouvelle ville, où le terrain a été revêtu en gazon synthétique, au bonheur des enfants et des jeunes de ce quartier, le reste des terrains est dans un état peu enviable. Et dans l'optique de remédier, un tant soit peu, à cette situation et de redonner un visage plus avenant à ces espaces de proximité, l'APC de M'Chedallah compte réhabiliter ces aires de sports pour les rendre plus praticables. Ainsi, il est prévu une opération de réhabilitation du terrain combiné de la cité "Boukrif Aïssa", situé dans la même ville, avec, en sus, la création d'un boulodrome pour la pratique de la pétanque. à cet effet, un avis de consultation a été lancé en direction des soumissionnaires. Dans le même sillage, il est prévu la dotation en éclairage public du terrain de jeux sis du quartier périphérique de Bouaklane, ainsi que l'achèvement des travaux de réalisation des vestiaires au niveau du stade de la ville de Raffour.

