Le wali ordonne leur prise en charge immédiate

Onze familles, occupant des habitations précaires au chef-lieu de la commune d’El Adjiba, à 30 km à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, attendent leur relogement depuis maintenant plusieurs années. Selon le maire de la municipalité, qui s’exprimait récemment à l’occasion de la rencontre wali-maire, ces familles vivent dans des conditions difficiles et leurs maisons de fortune sont à chaque intempérie exposées au risque d’inondations. Pour le premier magistrat de la commune, le relogement de ces familles revêt un caractère d’urgence, car à tout moment leurs demeures risquent d’être emportées par les eaux pluviales. Il a donc suggéré qu’elles soient recasées dans le cadre du programme RHP de la commune, d’autant plus qu’au niveau de cette dernière, il existe des logements achevés, mais toujours inoccupés. à ce propos, le maire fera remarquer que sa municipalité dispose d’un quota de 37 logements RHP réalisés dans le cadre d’un programme financé par la banque mondiale. Selon lui, ces logements sont actuellement inoccupés et attendent juste d’être distribués. Dans sa réponse, Mouloud Cherifi, wali de Bouira, a qualifié la situation d’ «inacceptable». Pour lui, il n’est pas normal de laisser vivoter des familles dans des conditions précaires, alors qu’il existe des solutions pour les reloger. Il a ordonné sur le champ au chef de daïra de Bechloul à ce qu’une réunion soit organisée dans les plus brefs délais entre les services de la daïra et ceux de l’APC, pour examiner de plus près le problème et permettre la prise en charge du cas de ces 11 familles.

D. M.