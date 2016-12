14 nouveaux centres de vote créés

Par DDK | Il ya 5 heures 48 minutes | 198 lecture(s)

En prévision des prochaines échéances électorales, pas moins de 14 nouveaux centres de vote ont été créés au niveau régional. Et ce sont 84 bureaux qui ouvriront lors des prochaines élections.

Les services de la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de Bouira ont fait savoir la semaine dernière, lors d’une rencontre qui s’est tenue au siège de la wilaya, que la révision annuelle des listes électorales, qui s’est déroulée du 1 au 31 octobre dernier, fait ressortir 16 710 nouveaux inscrits et 14 394 électeurs radiés. Selon la DRAG, au 14 décembre dernier, ses services ont confectionné 16 710 cartes d’électeurs, dont 8 646 ont, d’ores et déjà, été remises à leurs détendeurs. Il reste encore 8064 autres cartes à remettre aux électeurs, soit près de la moitié des cartes confectionnées. Commentant ces chiffres, le premier magistrat de la wilaya a évoqué une lenteur dans l’exécution de l’opération. Il a instruit les services concernés à accélérer la cadence et en finir avec cette opération. Par ailleurs, les mêmes services évoquent la création de 14 nouveaux centres de vote, ainsi que 84 bureaux de vote, lesquels seront opérationnels lors des élections législatives de 2017. Ainsi, le nombre de centres de vote à l’échelle de la wilaya passera à 242, et le nombre de bureaux sera de 1018. Selon la DRAG, la création de nouveaux centres et bureaux de vote se fait sur proposition des présidents d’APC. A propos du dispositif électoral, la DRAG a expliqué qu’une commission de wilaya a eu à sillonner toutes les communes, 45 au total, et a passé en revue les préparatifs techniques en prévision des prochaine élections législatives. Pour sa part, le wali a insisté à ce que tous les détails soient réglés avant le jour J. Selon lui, «il faudrait inspecter les sites d’affichage, les isoloirs et les urnes. Il ne faut rien laisser au hasard».

D. M.