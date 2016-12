Le centre-ville dans la gadoue

Par DDK | Il ya 5 heures 49 minutes | 302 lecture(s)

Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur plusieurs régions du pays, ont été à l’origine d’une myriade de désagréments. Ainsi, El-Esnam, une commune sise à 13Km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a été envahie par une véritable marée de boue, de flaques d’eau pluvieuse et de toute sorte de détritus. Situation qui n’a pas manqué de perturber la circulation routière au centre-ville. De nombreuses avaloires ont été obstruées, car elles ne sont pas entretenues, comme c’est le cas au niveau de la route menant à la cité premier «1er novembre», où les canaux d’évacuation sont inexistants. Un état de fait qui est à l’origine de récurrentes perturbations dans la circulation automobile et de difficulté d’accès pour les piétons. «Un quart d’heure de pluie suffit pour transformer nos routes en piscines, où on ne peut se déplacer, à moins d’être véhiculé», regrette un jeune habitant de ladite cité. Le centre-ville d’El-Esnam n’échappe pas non plus à ce marais géant, du moment que les quelques gouttes de pluie tombées au cours de cette semaine, n’ont pas pu être absorbées par des avaloirs et des regards bouchés par toutes sortes de déchets laissés là par les commerçants. Il arrive que les piétons trouvent des difficultés à traverser la chaussée et demeurent immobiles sur les trottoirs mal aménagés et exigus. Les différents travaux d’aménagement ou de construction aux quatre coins de la ville, sont principalement à l’origine de cette situation. Des travaux qui perdurent dans le temps et se font dans un désordre inouï et regrettable, à l’image des récents travaux d’installation des réverbères, au cours desquels l’entreprise en charge de ce chantier ne s’est pas réellement souciée des buttes de terres laissées sur les trottoirs après l’emplacement des pylônes. A cet égard, les services de la municipalité ont confié qu’ils prévoient prochainement la reprise des travaux d’aménagement entamés depuis septembre dernier, notamment à la cité El-Ka. Il est ,entre autres, question de la réfection des trottoirs et de la pose du bitume.

A. C.