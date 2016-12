Et il a fallu que le wali ordonne que...

Par DDK | Il ya 5 heures 50 minutes | 242 lecture(s)

La pénurie de l'eau potable sur les réseaux de distribution dans la commune d'Aghbalou, 60 kms à l'est de Bouira, ne cesse de défrayer la chronique en mettant dans tous leurs états ses habitants. En effet, toutes les localités de cette municipalité, perchée sur les contreforts du versant méridional de la chaîne montagneuse du Djurdjura, sont confrontées à ce lancinant problème qui rend la vie dure aux citoyens Parmi ces localités, il y a le village d'Ath Hamdoun, où l'eau n'est disponible qu'une fois par mois, voire plus, à en croire des habitants. "L'eau ne coule dans les robinets qu'une seule fois par mois. Des fois, nous restons deux mois entiers sans une goutte d'eau. La distribution de l'eau potable sur les réseaux de l'AEP connaît une perturbation innommable, et ce depuis des années», nous dit-on. En conséquent, cette carence contraint les villageois à se rabattre sur les fontaines que compte le village, en sus de l'achat des citernes d'eau qu'ils payent rubis sur ongle à 1200 DA le remplissage. Néanmoins, la dernière visite qu'a effectuée Mouloud Chérifi, wali de Bouira, mercredi dernier, dans la commune d'Aghbalou, a permis de redonner de l'espoir aux habitants d'Ath Hamdoun. Après avoir soulevé les problèmes qu'ils endurent dans leur village, notamment l'absence de l'eau potable, le wali, Mouloud Cherifi, dans un geste d'apaisement et de bienveillance, a ordonné aux services compétents la réfection en urgence de la pompe au niveau du forage qui alimente le village. Deux jours après, soit le vendredi dernier, une nouvelle pompe a été acheminée vers le forage et les travaux pour son installation étaient en cours d'exécution durant la journée de vendredi dernier. En principe, l'eau ne tarderait pas à couler à nouveau sur le réseau d'alimentation en eau potable dans cette localité d'Ath Hamdoun.

Y Samir