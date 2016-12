Le programme de l’habitat rural compromis ?

Par DDK | Il ya 2 heures 56 minutes | 203 lecture(s)

Le programme de l’habitat rural dans la localité de Hagui, commune d’El Adjiba, connaît depuis l’année 2011 une situation de blocage.

Cet état de fait est dû au fait que les assiettes de terrain devant accueillir les futurs logements ruraux se trouvent soit sur le tracé de la future double voie ferroviaire électrifiée Thenia-Bordj Bou Arreridj, soit à proximité de celui-ci. Il faut préciser que le projet en question n’a toujours pas connu le lancement de travaux de réalisation, son étude est toujours en cours. Selon le maire de la municipalité d’El Adjiba, ils sont près de 12 bénéficiaires de l’aide à l’habitat rural à attendre depuis plusieurs années la levée des réserves techniques pour qu’ils puissent lancer les travaux de leurs logements. Il se trouve que certains bénéficiaires allaient même lancer les travaux mais les services techniques étaient intervenus en leur suggérant de ne pas le faire et ce, jusqu’à ce que les services concernés tirent au clair la situation. Depuis, les chantiers de ces logements sont restés suspendus à une décision des services de l’urbanisme et des transports. Récemment et lors d’une mise au point faite par ces deux services, il est clairement indiqué que les dossiers des bénéficiaires sont traités au cas par cas. Le directeur des transports qui était interpellé par le maire de la municipalité d’El Adjiba au sujet de ce blocage, lors de la rencontre wali-maires, a expliqué qu’il ne pouvait pas y avoir de lever de réserves pour l’ensemble du programme de l’habitat rural localisé dans la localité de Hagui. Selon lui, chaque cas est spécifique et requiert une réponse individuelle. D’ailleurs, dans certains cas, il y a eu levée de réserves et les bénéficiaires peuvent d’ores et déjà lancer les travaux. Mais ce n’est pas le cas pour d’autres bénéficiaires dont les assiettes de terrains se trouvent sur ou à proximité du tracé du projet de la future ligne ferroviaire. Donc, certains bénéficiaires ne pourront jamais réaliser leurs logements ruraux à Hagui, à moins qu’ils le fassent sur d’autres assiettes de terrain. À propos de ce projet, lequel a traîné en longueur, le wali de Bouira a été affirmatif quant à son maintien. Pour rappel, le projet de la double ligne ferroviaire électrifiée Thenia-BBA a buté dès le départ sur les oppositions de propriétaires terriens de la vallée du Sahel. Des terrains à haut rendement agricole que leurs propriétaires ne voulaient pas céder aux pouvoirs publics. Le tracé de la dite ligne a dû être modifié à plusieurs reprises suite aux oppositions. Selon des informations, le maître de l’ouvrage algérien et le groupement sino-turc auquel a été confié le projet n’arrivait pas à s’entendre sur le montant global du projet. Certains iront jusqu’à évoquer le gel du projet. Ceci dit, M. Boujemaa Talai qui répondait récemment, au cours d’une visite de travail à Bouira, à une question à propos de ce projet a écarté toute éventualité de son gel en indiquant que les études sont toujours en cours. Cette nouvelle n’est pas pour rassurer les postulants au logement rural de Hagui lesquels devraient dénicher d’autres assiettes pour édifier leurs logements ruraux.

Djamel M.