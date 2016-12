Une forêt récréative en projet

Par DDK | Il ya 55 minutes | 102 lecture(s)

La commune de Taghzout demeure l’une des communes de la wilaya de Bouira qui dispose sans nul doute de nombreux sites touristiques inexploités. Pour cela, l’exécutif communal a entamé depuis son installation en 2012, un programme de développement conséquent et a bénéficié de nombreux PCD dont plusieurs d’entre eux ont été réceptionnés au cours de cette année. C’est le cas pour la réalisation du réseau d’assainissement de la localité de Tizouther CP1 et CP2 dont l’AP de 9.000.000,00 de dinars a été consommée et qui a été réceptionné en juillet dernier. De même pour le hameau de Merkalla qui a bénéficié d’une AP de 1.993.000,00 de dinars pour la rénovation de son réseau d’assainissement et qui a été achevé récemment. C’est ce qui ressort de la situation des projets PCD arrêtée en cette fin d’année par l’APC de Taghzout et pour lesquels le P/APC, M. Chaabane Chaouch Messaoud, s’estime satisfait. Le premier magistrat de la commune affirme qu’actuellement la réfection des routes est une préoccupation majeure : «Nous avons élargi les différentes routes menant vers l’ensemble des villages de la commune et ce sera une avancée non négligeable pour l’exécutif qui sera désigné lors du prochain mandat. D’ici quelques années, nous espérons que la commune de Taghzout pourra bénéficier de ses propres rentes. Jusqu'à quand serons-nous dépendants des budgets accordés par l’Etat ?» Pour M. Chaabane Chaouch, les élus des communes de hautes montagnes doivent impérativement faire preuve d’ingéniosité en insufflant une dynamique économique propre à la région, car lorsqu’il s’agit d’un prélèvement, l’assemblée communale peut agir selon ses priorités. La commune de Taghzout est une région agricole et également à vocation touristique car elle dispose de potentialités naturelles pour accueillir les touristes, mais hélas, il n’existe aucune infrastructure touristique pour les recevoir. Il dira à ce sujet : «Nous avons des sites de toutes beautés mais il faut aménager des routes, des infrastructures pour la restauration et proposer des services liés aux loisirs et tourisme. C’est la seule manière pour attirer les visiteurs dans cette région et par là même faire bénéficier aux caisses de la commune des rentes non négligeables. C’est ça le développement ! A Tafarka, il y a un investisseur qui veut implanter son projet sur un site de 10 hectares au cœur de cette forêt de 250 hectares, cela permettra de résorber le chômage, en plus de pouvoir bénéficier de la T.A.P engendrée par cette activité de loisirs et toute la région pourra bénéficier de ce parc de loisirs.» À noter que selon le maire, l’investisseur s’est engagé à aménager les pistes forestières et à replanter des arbres dans les endroits parsemés sans toucher à la nature. La ville de Bouira se trouvant à peine à une dizaine de kilomètres de Taghzout, des centaines de familles pourront se distraire à moindre coût au lieu de se rendre à Alger ou à Sétif. Cela ne manquera pas de doubler l’activité des transporteurs, des restaurateurs et autres commerces de la région. «Il s’agit là d’un projet important qui nous tient à cœur pour pouvoir sortir notre commune du marasme économique», indique M Chaabane Chaouch.

Hafidh B.