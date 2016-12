Inexploitée depuis les années 90

Par DDK | Il ya 31 minutes | 51 lecture(s)

Le quartier périphérique de Zouzamen, situé en bas de l'ancienne ville de M'chedallah, est en train de faire une mue appréciable, au grand bonheur de ses habitants. En plus d'un ancien parc immobilier dans le cadre du social, ce quartier a vu l'implantation d'un quota de 80 logements de type LPA, qui sont livrés il y a des mois de cela, en attendant d'être distribués. Un autre projet similaire de 60 logements LPA est en cours de réalisation dans ce même quartier, lequel a bénéficié également de la modernisation de la rue principale, avec le revêtement de la chaussée, l'installation de trottoirs, de lampadaires, d'arbres d'alignement, de bancs et de carrés verts. Il y existe aussi une piscine semi-olympique qui a ouvert ses portes durant l'année 2013, à la grande satisfaction des jeunes sportifs de la localité. A quelques centaines de mètres de là, il y a le stade communal revêtu en gaz synthétique qui reçoit les équipes de football de la localité, lesquelles activent dans les différents championnats régionaux. Néanmoins, nous avons relevé que ce quartier abrite une mini-zone d'activité, où, malheureusement, beaucoup d'unités industrielles ont mis la clé sous le paillasson depuis des années. En effet, hormis deux unités de fabrication de carrelages et de l'EDIMCO pour les matériaux de construction en service, nous avons relevé la présence de pas moins de 6 hangars qui abritent des sociétés publiques et privées, lesquels activaient dans différents créneaux, et qui sont fermés depuis belle lurette. "Ces unités ont fait faillite à partir des années 1990, quand une crise économique a frappé de plein fouet le pays." dit un habitant de ce quartier. Actuellement, ces hangars sont fermés et ne servent plus à rien, sinon de décors d'une époque révolue, où ce quartier de Zouzamen grouillait de centaines d'ouvriers. "Pourquoi ne pas redonner vie à cette petite zone en mettant à la disposition des investisseurs locaux ces hangars qui peuvent servir encore? Le foncier industriel manque énormément à M'chedallah", suggère notre interlocuteur. Par ailleurs, le projet de la création d'une zone d'activité, au niveau de la localité de M'chedallah, a été évoqué, à maintes reprises, sans pour autant qu'il voit le jour.

Y Samir