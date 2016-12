Le renforcement de l'AEP, un grand acquis

Par DDK | Il ya 40 minutes | 69 lecture(s)

Beaucoup a été réalisé dernièrement dans la commune de M'chedallah, en matière d'aménagement urbain.

En effet, les autorités communales ont mis les bouchées doubles afin de satisfaire la demande croissante des citoyens de la municipalité en ce qui concerne les réseaux de base pour une vie meilleure. Si l'on prend, par exemple, le réseau routier, la commune de M'chedallah peut se targuer d'avoir réhabilité plusieurs tronçons qui desservent les différentes localités. Le désenclavement et l'amélioration de l'état des routes sont inscrits sur l’agenda de l'exécutif comme des priorités à réaliser. Ainsi, pour citer quelques exemples, il y a plusieurs opérations qui se rapportaient à la réhabilitation de routes dans le village d'Ath Yakhlef, situé à 10 kms du chef-lieu communal. De prime abord, il y a la route qui dessert Berghouth laquelle a bénéficié de la pose du béton bitumineux (B.B) sur une distance de 1.5 km. Sur la même lancée, le chemin qui relie Ifighou et Ath Yakhlef, a fait également l’objet de la pose du B.B, au grand soulagement des habitants, en particulier les automobilistes qui enduraient, par le passé, les affres de la dégradation de la couche bitumeuse creusée par-ci et crevassée par-là. Et enfin, il y a le chemin qui mène à Iguer Gueghrane qui a également été réhabilité avec la pose d'une couche du B.B. Le secteur de l'hydraulique n'est pas en reste, puisqu'il y a eu des opérations de renforcement des ressources hydriques, au profit de plusieurs localités de la commune. Des ouvrages hydrauliques ont été réalisés, au bonheur des habitants qui enduraient le calvaire du manque d'eau. On peut citer par exemple la réalisation d'un réservoir d'eau pour l'alimentation en eau potable d'une capacité de stockage de 500 m3, au profit de la localité d'Assif Assemadh. Un réservoir d'une capacité similaire a été, également, réalisé aussi à Jeddi Amrane dans le village d'Ath Yakhlef.

Y. S.