Ces restaurations qui tiennent à peine quatre ans

Par DDK | Il ya 40 minutes | 65 lecture(s)

La route qui relie la localité de Tizi, au nord de la commune d’El-Esnam, à la commune de Haïzer, 10 Km au nord de Bouira transitant par la localité de D’hous ou encore à la RN5 vers le centre-ville de la commune d’El-Esnam, a été restaurée depuis maintenant quatre ans. Mais aujourd’hui, elle est entièrement dégradée au niveau de plusieurs endroits. Des cratères sont apparus, notamment à hauteur de la localité de Tizi et sur le tronçon situé entre le chemin qui mène vers Thameur, localité situé à 8Km à l’Est de Bouira. En effet, cela est dû, non seulement, à la qualité du sol mouvant, mais aussi au fait qu’elle a été empruntée au moment de la restauration, soit l'été dernier, par les camions de gros tonnage.«Maintenant, nous faisons face à une route semblable à une piste. Nous interpellons les autorités pour qu’ils interviennent et la prenne en charge», dira un habitant de la localité de D’hous. Par ailleurs, il faudra aussi signaler les dénivellations causées par les conduits d’irrigation, qui agacent de nombreux conducteurs. «Ce sont des obstacles. La route à emprunter pour aller à D’hous est rétrécie, au détriment des automobilistes», regrettera, pour sa part, un automobiliste de passage. En plus de tous ces désagréments, les usagers de cette route se plaignent, aussi, de l’inexistence des glissières de sécurité. Pour rappel, l’été dernier un accident, qui a coûté la vie à un enfant et fait trois blessés, s’est produit sur cette même route délabrée. C'est pour dire que la restauration de cette route est plus que nécessaire. Selon les services de la municipalité d’El-Esnam, une fiche technique lui a été établie pour l'inscrire dans le cadre des PSD. Toutefois, il y a lieu de noter que le réseau routier, au niveau de ces deux localités du nord de ladite commune a, tout de même, été pris en charge ces dernières années. D'ailleurs, une route importante du côté de la localité de D’hous est programmée pour réhabilitation. «Elle sera bitumée. Elle désenclavera de nombreux hameaux éparpillés dans cette grappe de villages», a confié Smail Âagoune, adjoint au maire, au sujet de ce projet tant attendu par les habitants.

A. C.