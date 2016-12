«Une polyclinique svp M. le ministre !»

Par DDK | Il ya 1 heure | 137 lecture(s)

Les citoyens de Raffour, deuxième importante agglomération après le chef-lieu de la commune de M’Chedallah, sont plus que jamais mobilisés pour arracher l'inscription d'une polyclinique au profit de leur localité.

Un service public des plus névralgiques qu'ils ne cessent de réclamer depuis plusieurs années, pour pallier au manque criard en matière de couverture sanitaire. Actuellement, une minuscule unité assure des soins pour une population qui frôle les 13 000 habitants. Dans une longue requête, datée du 25 décembre 2016, adressée au ministre de la Santé avec ampliation à toutes les autorités locales, dont une copie nous a été remise, le collectif de représentants des citoyens de Raffour rappelle, une fois de plus, cette contrainte majeure et les engagements, pris depuis 4 ans, des anciens walis pour l'inscription d'une polyclinique à Raffour. La promesse n’est toujours pas concrétisée. Pourtant, une assiette de terrain a été dégagée en périphérie nord par l'APC. Le site, devant accueillir le projet, a également reçu un avis favorable par la commission de wilaya des choix de terrain. Une étude et une fiche technique ont même été élaborées. Le projet en question a été aussi approuvé par la commission d'arbitrage de la wilaya de Bouira, pour son inscription en priorité pour l'année budgétaire 2017, selon la requête des citoyens de Raffour. Les rédacteurs insistent, dans leur missive, sur la nécessité absolue de réaliser une institution de santé de cette envergure dans leur localité, car en plus de son importante démographie, elle située sur un axe routier, l’un des plus importants du pays. La localité est en effet traversée en plein centre par la RN26 (M'Chedallah/Béjaïa) et se trouve à proximité de la RN5 (Alger/Constantine). La réalisation d’une structure sanitaire pourrait soulager et réduire la pression sur l'hôpital de M'chedallah situé a quelques 4 km, soit la plus proche institution de santé de la localité. Abordé à ce sujet pour confirmer ou infirmer l'attribution d'une polyclinique à Raffour, Adelmalek Boudiaf, ministre de la Santé, qui était en visite dans la wilaya dira : «Il faudrait patienter jusqu'à recevoir la décision de son affection pour être sûr qu'elle sera réalisée dans les lieux». Ce qui laisse planer un espoir au sein de la population de Raffour, d'autant plus qu'à plusieurs reprises, des épidémies d'envergure se sont manifestées dans cette localité telle que celle de l'MTH. Ceci en plus d'autres maladies endémiques tels que l’asthme, et les maladies broncho-pulmonaires dues à l'insalubrité de l'environnement et le taux assez élevé de l'humidité, car ladite localité est située en plein milieu de la vallée du Sahel, à proximité de la rivière qui porte le même nom. Un cours d’eau polluée par des dizaines de rejets d'assainissement et autres déversement sauvages de toutes sortes de déchets et ordures ménagères. Reste à espérer que ce projet, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, sera accordé et concrétisé sur le terrain.

Oulaid Soualah