La mairie se remet aux ralentisseurs !

De nouveaux ralentisseurs ont été installés, mardi dernier, tout au long de la Rn5 traversant la commune d’El-Esnam, 13Km au Sud-est du chef-lieu de Bouira, au grand soulagement des habitants de la ville. Il faut noter que sur cet axe routier, l’on remarque un flagrant manque en matière de sécurité routière depuis plusieurs mois. Ainsi, les services de la commune ont pris l’initiative de réinstaller des ralentisseurs dans différents endroits, notamment au niveau de la brigade de la gendarmerie nationale, non loin de l’école primaire «Demouche Said» ; un endroit où une fille a été brutalement fauchée par un véhicule au début de la semaine dernière. L’on apprendra, de sources locales, que la victime est toujours hospitalisée et son pronostic vital n’est pas engagé. En plus de ce ralentisseur installé à cet endroit périlleux, signalons que d’autres ralentisseurs ont été rétablis dans leur ancien lieu, à l’image celui qui se trouvait à proximité d’un arrêt de fourgons de transport tout près de la station-service. Et un autre tout près de l’entrée principale du marché sis au centre-ville. A ce sujet, un habitant du chef-lieu d’El Esnam et usager de cet axe routier nous dira : «il a fallu que des accidents tragiques soient enregistrés, pour que cette opération de pose de ralentisseurs soit entamée. Les autorités locales ont agi un peu en retard. Elles auraient pu éviter tous ces accidents, si elles avaient pris au sérieux le manque d’ouvrages de sécurité routière». Pour rappel, les citoyens de ladite commune n’ont pas cessé de réclamer la réinstallation des ces ralentisseurs depuis le mois de juillet dernier, à la suite des différents accidents survenus sur cette portion de la RN5. On peut citer celui dont a été victime une jeune lycéenne, fauchée par un camion, au mois de mai dernier. S’en suivra celui d’un septuagénaire heurté par une voiture, à hauteur de la station-service d’El Esnam, qui a rendu l’âme quelques semaines après son hospitalisation.

Aziz Cheboub