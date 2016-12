Quand la DTP en rajoute une couche…

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

La RN5 subit des dégradations avancées dans plusieurs endroits que les services des travaux publics (DTP) ont à moitié pris en charge en procédant au décapage de la chaussée. De Kallous à Aomar gare, la route a été sérieusement endommagée par le passage des camions de gros tonnage chargés excessivement, notamment à l’entrée Est de la ville d’Aomar gare. Le décapage des endroits abîmés a été entrepris depuis plusieurs jours. Au centre ville, la chaussée est parsemée de crevasses et de nids-de-poule. Ces crevasses deviennent des mares d’eau et à chaque passage d’un véhicule léger ou lourd, les piétons sont éclaboussés. À Kadiria ville, la route principale est tellement dégradée que certains chauffeurs roulent à une vitesse très réduite. Le même état de fait est enregistré à Hai-El-Badr où des portions de la route sont endommagées. En temps pluvieux, les crevasses se transforment en flaques d’eau dans lesquelles pourraient se cacher des blocs de pierres ou autres objets solides. La plupart des résidents du quartier Hai El Badr font le détour en empruntant d’autres chemins pour éviter toute surprise. La RN25 reliant Aomar à Draa El Mizan connaît la même situation. On enregistre des affaissements sur la chaussée par endroits sur une distance qui avoisine les six kilomètres (06). C’est le cas du tronçon allant du carrefour RN5-RN25 jusqu’à Ain Meriem, une bourgade située à sept kilomètres auNord-est du chef-lieu de la commune d’Aomar. Ces affaissements sont essentiellement causés par les glissements de terrain. En certains endroits, les usagers sont contraints de se déporter à gauche ou à droite pour éviter les sillons tracés par les roues des camions de gros tonnage. Les chauffeurs de véhicules légers ont peur que leur véhicule ne frotte le bitume, ce qui leur causerait des dégâts matériels. Le CW125, et suite aux glissements de terrain qui ont touché la localité de Djebahia, est en état de dégradation avancé. Sur ce chemin, les chauffeurs slaloment pour éviter les crevasses et les nids-de-poule. Les services de la DTP doivent prendre en charge ces routes suivant la priorité des cas. Le revêtement de ces tronçons est impératif pour permettre à la circulation d’être fluide, éviter des accidents qui peuvent se produire surtout lorsque les usagers se déportent afin d’éviter les crevasses.

A.B.