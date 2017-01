L’éclairage public, l’éclaircie !

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Le cadre de vie des citoyens tend à s'améliorer dans la commune de Bechloul, à 21Km à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira. Ainsi, la cité connaît ces derniers jours des travaux de réfection de son réseau d’éclairage public.

En effet, les services chargés de la maintenance du réseau d’éclairage public de ladite commune sont à pied d’œuvre depuis plusieurs jours. Les équipes d’électriciens et de maintenance du réseau procèdent aux réparations nécessaires et ont déjà remis en état plusieurs quartiers où des lampes grillées ont été substituées et parfois des équipements changés lorsque leur état ne permet pas de les réparer. Au quartier 100 logements, où le réseau d’éclairage a été jugé défaillant, il a été procédé à sa rénovation dans son ensemble depuis quelques jours. Le réseau relevant du centre-ville fait en ce moment l’objet de travaux importants. Les ouvriers doivent, parfois, procéder au changement de câbles souterrains détériorés en plusieurs endroits. Pour éviter toute éventuelle panne future ou danger quelconque, il a été décidé de les remplacer par des conducteurs aériens accrochés aux poteaux et candélabres qui longent le boulevard de la cité. «Nous n'avons pas encore tout. Mais, je crois que cet éclairage nous rend beaucoup de services. Il faut savoir que durant des mois surtout en hiver, on ne pouvait plus sortir dehors dès le coucher du soleil, d'autant plus que le site est un peu isolé. C'est tout de même un réconfort», nous dira un habitant de ladite commune. D’après les électriciens chargés de la maintenance du réseau, une fois l’installation de nouveaux candélabres au centre-ville achevée, ils s’attaqueront aux différentes localités et villages environnants. Il faut noter que la RN5 traversant le siège communal est très fréquentée par des voitures voire même des piétons. Les services de l’APC promettent de faire de leur mieux afin d’effectuer dans les plus brefs délais des réparations de l’éclairage, des environs de la ville et ceux des villages reculés. Ceci se fera après que les travaux en cours au niveau centre-ville, auront été menés à terme. Par ailleurs, il est question du renforcement en installation de nouveaux candélabres et réverbères au centre-ville de Bechloul.

Aziz C.