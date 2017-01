Le boulevard central enfin bitumé

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Les citoyens de Raffour ont été agréablement surpris en se réveillant jeudi dernier en découvrant le boulevard central de leur agglomération revêtu en béton bitumineux, un matériau des plus modernes. En effet, mis à part les riverains de ce boulevard central, le reste des citoyens ne se s’est pas rendu compte du démarrage des travaux effectués de nuit par l'entreprise de réalisation à partir de 21 h, et ce pour ne pas perturber l'intense trafic routier sur ce boulevard de 700 mètres. Ce boulevard est en fait un tronçon de la RN15 qui traverse Raffour d'est en ouest dans le sens de la longueur. Rappelons que cette dernière opération d'aménagement du boulevard qui est l'enrobage ou la pose de bitume a été empêchée à la dernière minute par les citoyens, il y a de cela un mois. Les citoyens protestataires exigeaient alors à ce que l'ouvrage du drainage des eaux pluviales, soit les regards et caniveaux, soit exécuté en premier lieu. Les protestataires ont sommé l'entreprise chargée du projet de quitter les lieux au moment où arrivaient les camions citernes transportant du goudron. Ce n'est qu'après des négociations avec le collectif des représentants de Raffour menées tambour-battant par le wali, Mouloud Cherifi, qui s'est déplacé à trois reprises dans cette localité, que la situation a été débloquée. Pour rappel, le premier magistrat de la wilaya s'est rangé du côté des citoyens jugeant leur revendication légitime. Une source proche des services techniques de l'APC de M'Chedallah nous apprendra qu’une enveloppe de l'ordre de 500 millions de centimes a été dégagée pour la prise en charge des ouvrages en litige. Il convient de signaler par ailleurs que les procédures techniques et administratives sont déjà entamées en vue du lancement des travaux sur cette dernière opération du drainage. Rappelons qu'une autre opération d'aménagement du lotissement des 104 logements incluse dans le programme d'aménagement urbain de Raffour, et lancée depuis plus d'une année, a fait aussi objet d'un blocage par les résidents. Ces derniers ont exigé à ce que les trottoirs soient revêtus en pavés antidérapants comme tout le reste de ce gros centre urbain et non par du vulgaire béton comme consigné bizarrement dans l'étude et le cahier des charges. Un litige qui a été solutionné par le wali Cherifi après une visite sur les lieux. Les travaux en question ont été menés à terme il y a de cela deux semaines.

Oulaid Soualah