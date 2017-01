Revoilà le commerce informel

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Des dizaines de marchands de l’informel se sont réinstallés depuis quelques jours, déjà, sur le tronçon de la RN5 traversant la localité de Tiliouine, située à dix kilomètres du chef-lieu de la commune de Lakhdaria. Il est utile de signaler que ces marchands de fruits et de légumes ont été délogés et le site en question a été éradiqué, il y a de cela quelques temps, à la faveur d’une opération des services de sécurité. Cependant, ces jours-ci, ils reviennent et occupent les accotements de la RN5 à hauteur de Tiliouine. Si certains marchands se sont installés à 3 ou 4 mètres de la chaussée, d’autres, en revanche, ont étalé leurs marchandises tout près de la chaussée. Du coup, l’usager qui effectue une halte pour acheter, est obligé de se garer à même la route, ce qui ne manque pas de perturber la circulation automobile. Signalons que Tiliouine a bénéficié d’un quota de locaux commerciaux entrant dans le cadre du programme du Président de la République. Cependant, ils n’ont pas été encore attribués aux jeunes désirant pratiquer le commerce, et demeurent fermés à ce jour. Signalons aussi que ces locaux se dégradent de jour en jour. En effet, les vitres sont cassées et des ordures sont jetées à proximité du site, où sont implantés ces locaux. Les responsables concernés doivent attribuer ces magasins aux jeunes, pour absorber, un tant soit peu, le taux de chômage et faire bénéficier ces jeunes commerçants informels qui font des abords la route leur gagne pain.

A. B.