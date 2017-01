C’est trop sale autour de l’unité de soins !

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

L'unité des soins de la localité de Vouaklane, en périphérie sud du chef-lieu de la commune de M’chedallah, évolue dans un environnement insalubre et inadéquat. Ceci est dû au fait qu’elle soit mitoyenne d'un terrain vague, où s'accumulent toutes sortes de détritus et d'énormes tas de cageots en plastique utilisés dans la filière des fruits et légumes. A cela s’ajoute des flaques d'eau noircies et dégageant des odeurs nauséabondes. Cette unité a bénéficié, il y a à peine une année, d'une opération de rénovation durant laquelle elle a été retapée de fond en comble. Actuellement, elle brille de mille feux, mais, malheureusement, son image se retrouve ternie par ce terrain vague qui, en plus de l’enlaidir, rend son atmosphère irrespirable à cause de toutes sortes de mauvaises d’odeurs qui s’y dégagent à longueur de journée. Un cas sur lequel doivent se pencher, dans les meilleurs délais, les services d'hygiène, pour y mettre un terme. Abordé au sujet de cette déplorable situation, le maire de M'chedallah, M. Allouche Mohamed, déclarera qu'un projet d'aménagement d'un espace vert sur ces lieux a été envisagé, mais, sans s'étaler sur les détails, il dira qu’il s'est heurté à des contraintes d' «ordre social». Lors de notre passage sur les lieux, lundi dernier, il a été constaté de visu qu'une benne à ordures de taille moyenne est installée juste sous les fenêtres du cabinet dentaire de ladite structure. Chose qui rend, pratiquement, impossible l’aération de ce cabinet. Il convient de signaler que Vouaklane, troisième importante agglomération de la commune de M'chedallah après le chef-lieu et la localité de Raffour, enregistre quotidiennement un important flux de malades, composé majoritairement de femmes, de nourrissons et de personnes âgées. Du fait de sa proximité, ces patients optent pour ladite structure de santé qui dispose d'un cabinet de consultation en médecine générale, d'une salle de soins et d'un cabinet dentaire.

O. S.