Ruée sur le service de réglementation

Près d’une centaine de lycéens candidats au BAC (Session 2017), se rendent quotidiennement au service de réglementation d’El-Esnam, une commune sise à 13Km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, pour récupérer leurs cartes nationales biométriques. Ainsi, samedi dernier, l’on a constaté sur place un bon nombre d’élèves venus solliciter la délivrance de leurs cartes d’identité, comme le stipule l’arrêté ministériel, selon lequel, tout candidat au BAC doit être muni de sa carte nationale biométrique, lors de l’examen du BAC (session 2017). Cela dit, le traitement des demandes a pris du retard, si l’on croit les lycéens ayant déposé une demande et n'ayant toujours pas reçu leurs cartes. A ce sujet, les services chargés de délivrer ce document diront : «Afin d'accélérer la confection de ladite carte nationale, les élèves doivent introduire le numéro d'inscription affiché sur le bordereau de dépôt de la demande». D’après notre source, si certaines demandes prennent un peu plus de temps que d’habitude, c’est uniquement à cause du nombre de demandeurs, en particulier celui des lycéens qui ne cesse d’aller crescendo, au fur et à mesure qu’on s’approche de la date butoir, fixée par le ministère pour le 21 janvier prochain. En effet, le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales a appelé, en décembre dernier, les candidats au baccalauréat (session 2017) à introduire la demande d'obtention de la carte d'identité nationale biométrique sur le site du ministère avant le 21 du mois en cours. «L’appel du ministère aux candidats au Bac (session 2017) a été complètement ignoré les deux premières semaines. Le nombre de demandeurs lycéens n’avait pas, alors, dépassé les dizaines. Ce n’est qu’à l’entame de ce mois de janvier qu’ils ont commencé à effectuer leurs demandes. C’est pourquoi nous travaillons sans relâche pour satisfaire les demandes dans les temps», a confié Hamid, un fonctionnaire du service de l’état civil. A signaler que de nombreux requérants, n’ayant aucun document biométrique, viennent demander conseil auprès dudit service, lequel les informe des étapes à suivre, pour formuler une demande de la carte nationale biométrique via le site du ministère.

Aziz C.