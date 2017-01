M. Cherifi encourage les investisseurs

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 202 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Cherifi Mouloud, s’est particulièrement penché sur le programme du logement, tous segments confondus, de la commune de Chorfa, lors de sa visite mercredi dernier dans la localité.

Lors de la présentation il lui a été indiqué que pour le programme LPL, 100 unités avaient été inscrites, aucune d’achevée, 44 sont en cours de réalisation, 40 à l’arrêt et 16 non lancées. Concernant le logement rural, sur les 1129 inscrits, 1062 sont achevés, 153 sont en cours de construction et 14 non lancés. A ce propos le wali ordonnera pour les logements non lancés sur l’habitat rural à ce qu’ils soient mis en demeure en menaçant de leur retirer l’aide dont ils ont bénéficié en laissant leurs noms sur le fichier national «je veux la situation de chacun…Qu’ils exécutent les travaux sinon je serais dans l’obligation de les réaffecter aux autres demandeurs de la commune», exigera M Cherifi. Par ailleurs, en visitant l’un des chantiers du programme de logements LPL, le premier magistrat de la wilaya attribuera une enveloppe pour la réalisation du aire de jeux dans cet îlot : «Il faut réaliser une petite aire de jeux ici, il vous faut combien ? Un million de dinars vous suffit ? Je vous l’accorde mais réalisez moi cet espace pour que les enfants puissent se divertir». Au niveau du projet de la salle Omnisports de 500 places à Chorfa,le wali sera étonné d’apprendre que ce projet ayant démarré le 6 décembre 2011, pour un délai de réalisation de 23 mois n’étais toujours pas entièrement achevé. Au cours de cette visite le wali a visité aussi les deux usines de mise en bouteilles d’eau minérale de la localité à savoir ‘’Mont Djurdjura’’ et ‘’Togi’’. Le wali se montrera fort intéressé par les nouvelles technologies utilisées dans ces chaines de production et encouragera les investisseurs à faire plus de recrutements. De même au niveau de Toghza où le wali visitera une laiterie qui entrera prochainement en production avec comme prévision 05 millions de litres par an durant les deux premières années avant d’atteindre les 06 millions de litres après 04 années d’exercice.

Hafidh.B