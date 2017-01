5000 autres unités pour Bouira

Par DDK | Il ya 6 heures 47 minutes | 190 lecture(s)

La wilaya de Bouira vient de bénéficier d’un quota supplémentaire de 5000 unités de la formule location vente (AADL). C’est en tout cas ce qu’a annoncé le ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville dans un communiqué diffusé cette semaine. Il est utile de souligner que le ministère a annoncé l’attribution d’un quota supplémentaire de 120 000 unités l’AADL, au profit de 38 wilayas du pays. Selon les services du ministère, ce nouveau quota s’inscrit dans le cadre de la prise en charge du déficit enregistré au niveau de plusieurs wilayas, au regard du nombre des souscripteurs de la formule location-vente et du respect des engagements pris, pour satisfaire leur demande au niveau de chaque wilaya. Ces quotas supplémentaires, précise le communiqué du ministère, sont destinés aux souscripteurs de 2001-2002 (AADL1) et des souscripteurs de 2013 (AADL2). Il est à noter que la réalisation de l’ancien quota du programme AADL, attribué à la wilaya, connait un retard énorme. Récemment, le wali Cherifi a pris les choses en main en s’engageant à relancer tout le programme. Ainsi, et en visite sur le chantier du projet de 800 unités de la même formule implanté au chef-lieu de wilaya, le wali a donné des instructions fermes quant à la relance dudit projet. Idem à Ain Bessem, où la situation a été débloquée après plusieurs années de tergiversations. En effet, une assiette de terrain a été enfin dégagée, pour la construction d’un quota de 600 unités AADL. A Sour El Ghozlane, un terrain, devant abriter un quota de 400 unités de la formule location-vente, a été dernièrement dégagé.

D. M.