Flambée des prix des olives crues

La fièvre de la demande sur les olives crues ne cesse de monter parmi les ménages, notamment ceux qui ne possèdent pas d'oliviers. Pour s'en approvisionner, bon nombre d'entre eux se rabattent sur les points de vente de ces olives aménagés sur les accotements, entre autres, des RN 5 et 15, depuis le lancement de la campagne oléicole. Des dizaines d'étals sont, ainsi, échafaudés dans les localités d'Ath Mansour, Ahnif, El Adjiba, Chorfa et autres, par des marchands, afin de s'adonner à cette activité lucrative à plus d'un titre. Actuellement, l'achat d'un kilo d'olives crues est coté entre 70 et 85 DA. Dans ces endroits, qui ne désemplissent pas à longueur de journée, des sacs, pleins à craquer d'olives, sont superposés sur les bas-côtés des routes en attendant d'être commercialisés. Sur les lieux, des dizaines d'automobilistes marquent des arrêts afin d'en acheter, pour les besoins de trituration dans les huileries ou de conservation. D'autres citoyens, en revanche, apportent avec eux des quantités d'olives crues pour les vendre à ces marchands, en contrepartie de grandes sommes d'argent. Cette activité fait, également, le bonheur des jeunes chômeurs qui arrivent quand même à se faire de bonnes recettes. Néanmoins, cette année, la récolte des olives est jugée médiocre par les habitants de cette région, située à l'est de la wilaya. Ce qui a augmenté les prix de ce fruit oléagineux, tant demandé par les ménages. Les propriétaires des vergers oléicoles font triste mine à cause d’une fructification «faible», en raison de la sécheresse qui perdure depuis des mois. Le rendement, quant à lui, est moyen, car il oscille, selon les oliveraies, entre 18 à 25 litres par quintal.

Y Samir.