Les oranges de Boufarik envahissent l’autoroute Est-ouest

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 214 lecture(s)

Les oranges de Kadiria ont depuis toujours attiré la clientèle de la région de Bouira, Tizi-Ouzou, mais également de Boumerdès qui dispose, pourtant, d’un vaste parc d’orangeraies. Cependant, et depuis quelques temps, on trouve à Bouira des oranges de Boufarik se vendant sous le label de Kadiria. C’est ce qu’affirme un propriétaire de verger de la localité qui déplore ce qu’il qualifie de «supercherie». «Chaque matin, des vendeurs, à bord de camions immatriculés à Blida, transportent des oranges de leur wilaya, pour les écouler ici sous le label de Kadiria. Ces revendeurs doivent faire preuve d’honnêteté, notamment envers les clients», désapprouve cet agriculteur. La clientèle ne fait pas forcément la différence entre ces agrumes, car attirée par des prix plus attractifs. En effet, les oranges de Boufarik sont accessibles à des prix variant entre 80 et 100 DA le kg, alors que celles de Kadiria sont cédées entre 120 et 140 DA. Une différence de prix qui n’est pas sans déplaire aux clients. Ces derniers, selon notre interlocuteur, se font berner notamment aux abords de l’autoroute Est-ouest traversant la localité de Kadiria, baignée entre des orangeraies des deux cotés. D’ailleurs, il n’est pas rare de voir ces revendeurs décharger leurs marchandises dès les premières heures du matin sur le bas coté de la chaussée, en ignorant les divers risques encourus.

H. B.