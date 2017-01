Le mouvement associatif s'active

Par DDK | Il ya 20 heures 46 minutes | 361 lecture(s)

La deuxième importante agglomération après le chef-lieu de commune de M'chedallah, Raffour en l'occurrence, a célébré, durant trois jours, le nouvel an amazigh, Yennayer 2967. Le mouvement associatif s’est fortement impliqué pour marquer l’événement et perpétuer la tradition. Ainsi, les associations «Tizimit», «Tussna» et «Tagrawla» ont, chacune, concocté un riche programme d'activités, ayant eu lieu au niveau de «Akham Laarch», dénommé aussi place publique ou «Tajmaht» et de l’école primaire «Taghzouti Kaci», en collaboration avec le collectif de représentants des citoyens du village. Il faut signaler que ces festivités ont drainé une importante foule durant toute la durée de ces activités qui ont débuté jeudi dernier, premier jour de l’an berbère. Parmi ces activités, une exposition des arts traditionnels, des concours de dictée en tamazight, destiné aux classes d'examen des trois cycles de l’éducation, et d’art culinaire ont été au programme. Lors de la deuxième journée des festivités (ndlr, vendredi dernier), une troupe folklorique «Idebalen» a effectué une tournée à travers les rues de cette petite et coquette ville et un gala artistique a été organisé dans l'après-midi. Ce dernier, auquel ont assisté beaucoup de familles, a été animé par plusieurs chanteurs amateurs de la localité au niveau de l'école primaire «Taghzouti Kaci». Le programme des deux premiers jours a été clôturé par la remise des prix aux lauréats des deux concours. Quant à la dernière journée (ndlr, avant-hier), une conférence, dont le thème traite de l'historique de Yennayer, a été au menu de cet événement. Celle-ci, suivie d'une table ronde autour du même thème, a été animée par le professeur Alloua Rabhi, doctorant en Tamazight à l'université de V'gayet.

Oulaid Soualah