Des plants d'oliviers pour les agriculteurs

Par DDK | Il ya 20 heures 47 minutes | 450 lecture(s)

La daïra de M'Chedallah est constituée de six communes lesquelles sont, en plus de la commune éponyme, Saharidj, Aghbalou, Ahnif, Ath Mansour et Chorfa. Cette circonscription compte un verger oléicole impressionnant, s'étendant sur des milliers d'hectares. Malheureusement, la majorité de ce parc est présentement vieillissant, car la plupart des oliviers sont plantés il y a des décennies pour ne pas dire des siècles de cela. L'opération de régénération et de renforcement de ce verger a été, certes, enclenchée il y a des années déjà, toutefois elle demeure insuffisante, étant donné que l'initiative n'est pas prise à bras-le-corps par tous les propriétaires d'oliveraies qui se contenteraient, malheureusement, de ce qu'ils ont sur leurs parcelles de terre. Ajoutons à cela, l'avancée inquiétante du béton à travers l'urbanisation galopante dans les six communes précitées, laquelle a provoqué, dans son sillage, le déracinement de centaines, voire de milliers d'oliviers pour les besoins de construction. La filière oléicole se trouve, à présent, mal-en-point avec ces facteurs "nuisibles" qui risquent de l’ébranler sérieusement. Néanmoins, les organismes en charge du secteur agricole dans la wilaya de Bouira tentent, tant bien que mal, d'encourager les paysans à planter plus d'oliviers, dans le but de compenser les pertes en cet arbre dues, entre autres, à l'extension urbaine, au vieillissement du parc oléicole et aux incendies ravageurs lesquels ont fait que le tissu oléicole se rétrécisse, ces dernières années, comme une peau de chagrin. Effectivement, dans le cadre de projets à initiative locale (PIL) la subdivision agricole de M'Chedallah a lancé, dernièrement, un appel aux petits exploitants agricoles et aux propriétaires des terres qui sont situées sur les territoires de la daïra de M'Chedallah, afin de s'inscrire au niveau de ses bureaux sis à la nouvelle ville de M'Chedallah et à Ahnif, et ce, dans l'optique de bénéficier gratuitement de plants d'oliviers qui seront distribués prochainement. Cette initiative vise à régénérer et à renforcer le parc oléicole existant dans la région, et ce, pour augmenter significativement la production de l'olive et de son huile dans cette région charnière de la vallée du Sahel.

Y. Samir