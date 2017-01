Le wali Cherifi continue son tour de la wilaya

Par DDK | Il ya 20 heures 48 minutes | 466 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Mouloud Cherifi, a effectué, la semaine dernière, une visite d'inspection qui l’a conduit dans la localité de Raffour, dans la commune de M’Chedallah. En premier lieu, il s'est enquis de l'avancement des travaux de certains projets stratégiques, en commençant par le boulevard central qui a bénéficié d'une opération de modernisation. Opération qui a accusé énormément de retard mais qui est à l'heure actuelle en phase finale, sachant que le revêtement en béton bitumeux (BB) a été mené à terme, alors que le système de drainage des eaux pluviales est en voie d'achèvement. Le stade communal de cette municipalité a été le second point inscrit au programme de cette visite. Sur les lieux, le wali Cherifi a été interpellé par des sportifs sur l'état de délabrement des vestiaires. «Une enveloppe financière de l'ordre de 100 millions de centimes lui a été attribué sur le budget communal pour sa restauration, mais ce montant est jugé insuffisant par les sportifs», dira le président de l'APC, M. Allouche Mohamed. Ainsi, le wali promet de compléter le reste sur budget de wilaya. Au niveau de la salle polyvalente mitoyenne, il lui a été fait état d’un manque en équipements sportifs, notamment ceux pour la musculation et la culture physique. Le wali dira qu’il tiendra une réunion avec le DJS et le directeur de l’ODEJ pour étudier toutes les possibilités en vue de l’attribution d’un nouveau quota d’équipements. Le collectif des représentants des citoyens de cette localité lui présentera un état des lieux du réseau de transport et de distribution de l’AEP, dont les travaux sont en voie d’achèvement. Le cortège officiel se dirigea par la suite vers la localité voisine de Vouaklane, dans la même commune, où il a visité le Centre Sportif de Proximité (CSP) qui accuse des dégradations. Le wali donnera des instructions pour faire contribuer le mouvement associatif afin de participer aux dépenses tant pour sa restauration que pour les équipements y afférents. Abordé par le président de l’association sportive des handicapés moteurs «Numidia», le wali promettra de leur venir en aide selon les moyens de l’État. De son côté, le président de l’APC dira «qu’une subvention conséquente sera accordée à cette association dans les jours à venir». Le dernier point inspecté dans cette localité a été l’antenne administrative réceptionnée il y a quelques semaines et qui attend sa mise en service, qui «interviendra prochainement», selon le chef de daïra de M’Chedallah. On apprendra que le siège de cette infrastructure a consommé une enveloppe financière de l’ordre de 614 707,93 DA et une autre enveloppe de 889 668,00 DA en matière d’équipements. Elle est appelée à couvrir les besoins d’une population de 4 843 habitants.

Oulaid Soualah